ВХ: Российские войска формируют «огневой балкон» от Купянска до Волчанска

ВС РФ начали формировать «огневой балкон» от Купянска до Волчанска. Об этом пишет телеграм-канал «Военная хроника».

После временной стабилизации линии фронта ВСУ снижают мобильность резервов, а РФ, напротив, задействуют усиленные, свежие маневренные группы, отмечает автор сообщения.

Продвижение РФ украинской стороной фиксируется как в самом Волчанске, так и в районах Волчанских Хуторов, Старицы и н.п. Дегтярное. РФ в этих районах, судя по радиоперехватам ВСУ, старается замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском, уменьшая оперативный карман и выравнивая линию соприкосновения. Параллельно зона огневого контроля насыщается как дронами, так и дальнобойными средствами поражения вроде «Краснополей», хорошо показавших себя ещё в первый заход под Волчанск, когда ВСУ начали перебрасывать резервы.

В результате образуется своеобразный «огневой балкон», не оборонять который ВСУ не могут, а оборона сопряжена с колоссальным риском потери примерно любой техники, способной передвигаться.

На фоне этих и других успехов ВС РФ на Харьковском направлении начинает вырисовываться тренд по формированию оперативного наката вдоль всей линии обороны между Волчанском и Купянском.

И Волчанск в этом плане станет лишь одним из эпизодов.