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Новости мира

ВХ: после заявлений Трампа выросла активность авиации НАТО в Чёрном море

Алексей Самохин
Изображение от freepik

После заявлений президента США Дональда Трампа о сокращении ультиматума России до 10-12 дней,  начала расти активность авиации НАТО в Чёрном море. На это обратили внимание авторы телеграм-канал «Военная хроника».

По информации источника, там появились американский P‑8A Poseidon ВМС США | AE67A7, высотный разведчик RQ‑4B Global Hawk ВВС США | FORTE10 и турецкий ATR 72‑600 MPA ВМС Турции | MARTI27.

В понедельник, 28 июля, Трамп заявил, что «больше не заинтересован в разговорах» с президентом России Владимиром Путиным. Он также сообщил журналистам о сокращении срока ультиматума России о прекращении военных действий на Украине. 

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что риторика Трампа связана с успешным продвижением российских войск. Об этом он рассказал «Газете.Ru»

«Россия ведет наступление по всем фронтам, украинский фронт трещит. Сам Киев к переговорам не способен абсолютно, все, что он может, — соглашаться на обмен военнопленными», — пояснил сенатор.

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