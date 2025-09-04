ВХ: Германия начинает (продолжает) передачу ракетных технологий на Украину

Служба внешней разведки РФ сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц распорядился максимально скрыть причастность страны к передаче Украине крылатых ракет. Что из этого следует, рассказывает телеграм-канал «Военная хроника».

Речь идет о поставках готовых изделий и отдельных комплектующих. На части узлов удаляется заводская маркировка, некоторые детали заменяются и могут изготавливаться в других странах (например, в Дании, как это уже было с элементами для ракет «Фламинго») либо непосредственно на Украине. Таким образом обезличиваются ключевые элементы: блоки инерциальной навигации, системы согласования профиля местности, боевые части, взрыватели, корпуса и механизмы безопасности. Именно они делают ракету боеспособной.

По данным разведки, Германия совместно со Швецией, Францией и Великобританией выстраивает систему «серой» кооперации. Формально комплектующие проходят как расходные материалы, однако именно они позволяют собирать полноценные ракеты.

При этом даже в случае удаления маркировки и замены части деталей окончательная сборка требует контроля специалистов стран-производителей. В случае с TAURUS, Storm Shadow и SCALP речь идет о сотнях специалистов. Без их участия невозможно гарантировать качество: малейшая ошибка приведет к отказу ракеты при запуске.

Кроме того, хотя украинские военные уже применяли подобные ракеты, разведданные и техническую поддержку для их использования предоставляют несколько стран — США, Германия, Швеция, Франция и Великобритания.

В качестве иллюстрации в сообщении канала опубликовано графическое изображение зоны поражения иностранных ракет. Некоторые из них способны долететь до Рязани и Москвы.

Страны, входящие в так называемую коалицию желающих, высказали готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам его участия во встрече в виртуальном формате, сообщает ТАСС.