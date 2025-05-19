«Везде вранье»: переехавшая из США семья рассказала, почему жить в России лучше

В США дела с мясом и сыром в магазинах обстоят гораздо хуже, чем в России, заявили телеканалу «Царьград» Дерек и Диана Хаффман, переехавшие из Америки в нашу страну вместе с шестью детьми.

Глава семейства уточнил, что они живут пределами Москвы, однако уровень жизни в других регионах также достойный.

«Тут тоже продуктовые на каждом шагу, все обутые, одетые. Машины здесь у всех даже лучше, чем в США. В общем, вранье это все — то, что в России якобы ничего нет», — отметил Дерек.

Его жена Диана уточнила, что выбор мяса в России шире, чем в Штатах, а от обилия видом сыра разбегаются глаза. Также ее муж развеял миф многих американских СМИ, что у всех россиян туалеты находятся на улице. По его словам, подобная информация не соответствует действительности.

«Все это курам на смех. У нас в доме шикарный санузел, у всех наших знакомых — тоже, в магазинах навалом еды, ассортимент богатый. Поэтому врут они все», — пояснил американец.

При этом Хаффман добавил, что цены на продукты в России «просто шикарные».