«Везде вранье»: переехавшая из США семья рассказала, почему жить в России лучше

В США дела с мясом и сыром в магазинах обстоят гораздо хуже, чем в России, заявили телеканалу «Царьград» Дерек и Диана Хаффман, переехавшие из Америки в нашу страну вместе с шестью детьми.
Глава семейства уточнил, что они живут пределами Москвы, однако уровень жизни в других регионах также достойный.
Его жена Диана уточнила, что выбор мяса в России шире, чем в Штатах, а от обилия видом сыра разбегаются глаза. Также ее муж развеял миф многих американских СМИ, что у всех россиян туалеты находятся на улице. По его словам, подобная информация не соответствует действительности.
При этом Хаффман добавил, что цены на продукты в России «просто шикарные».
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