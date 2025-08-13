Ветеринарная станция в Спасске откроется к концу 2025 года

В Спасске в рамках исполнения распоряжения Губернатора Павла Малкова продолжаются строительные работы по возведению ветеринарной станции. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию к концу 2025 года.

Проект направлен на улучшение качества ветеринарных услуг в регионе, а также обеспечение необходимой помощи домашним и сельскохозяйственным животным. Строительство ведется в рамках областной программы «Развитие государственной ветеринарной службы». В настоящее время произведено выравнивание земельного участка под здание ветстанции, завершен монтаж свай под фундамент. Специалисты приступили к сборке модульной конструкции.

Станция будет оснащена современным оборудованием для диагностики и лечения, что позволит проводить более точные обследования и повысить эффективность лечения. Кроме того, специалисты планируют организовывать обучающие мероприятия для владельцев животных, повышая уровень их осведомленности о профилактике заболеваний и правильном уходе за питомцами.