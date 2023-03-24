Ветеринар рассказал, что должен содержать корм для домашних животных

Владельцы домашних животных часто задаются вопросом, как выбрать рацион от производителей кормов и какие элементы должны быть в нем для полноценного развития питомца. Рекомендации дает Алексей Князьков, ветеринарный врач с 17-летним опытом работы с животными, принимающий участие в производстве российского корма для животных Karmy.

Как правило состав промышленных кормов разрабатывается под строгим контролем специалистов, что позволяет сочетать в их составе все необходимые элементы.

Важнейшим строительным материалом для организма наших любимцев является белок. Его достаточное содержание позволяет обеспечить крепкий иммунитет, стабильный гормональный фон, а также здоровый рост и правильное физическое развитие.

Клетчатка способствует улучшению обмена веществ и выводит шлаки из организма.

Витамины позволяют регулировать обмен веществ.

Жиры и углеводы выступают главными источниками энергии, обеспечивают активность.

Минеральные вещества, обеспечивающие крепость костей (кальций) и хрящевой ткани (марганец), поддержание водного баланса (натрий), формирование новых клеток (магний), препятствующие развитию опухолевых заболеваний (селен) и анемии (железо), нормализующие функции щитовидной железы (йод).

Растительные компоненты. В роли источников пищевых волокон чаще всего выступают сушеные овощи и фрукты, благотворно влияющие на работу ЖКТ. Зерновые культуры – источник, богатый углеводами.

Если владелец только подбирает корм для домашнего любимца, то этот момент стоит отложить, если у животного, например, была стерилизация. Не рекомендуется менять вид питания после операции. Если питомец привык питаться натуральными продуктами, скорректируйте рацион. Противопоказаны молочные продукты, рыба, колбасы. При кормлении промышленными рецептурами, следует уделить внимание специальным линейкам для стерилизованных особей. Они разработаны с учётом потребностей таких питомцев, за счёт чего риски возникновения негативных последствий сведены к минимуму.