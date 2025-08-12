Ветераны СВО станут наблюдателями на выборах в Рязанской области

В последние годы всё больше ветеранских организаций СВО участвуют в избирательном наблюдении. По словам председателя проекта «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), члена СПЧ Александра Брода, вернувшиеся с фронта бойцы всё активнее работают в общественных штабах и готовятся к роли наблюдателей на участках.

В Рязанской области ветераны выделяются особой активностью. Среди них — Виктор Анатольевич Кучеренко, награждённый медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Добровольцем вступив в казачью бригаду «Дон», он на Херсонском направлении сорвал ротацию ВСУ. Сейчас Кучеренко — замруководителя рязанского филиала фонда «Защитники Отечества», помогает семьям погибших и раненым бойцам, проводит «уроки мужества» для молодёжи.

Ещё один наблюдатель — Пётр Александрович Рябов. В апреле 2023 года он ушёл добровольцем на фронт, где в бою за Работино потерял руку и был ранен в ногу, но сумел оказать себе первую помощь. Кавалер медалей «За отвагу» и «Ветеран боевых действий», он участвует в кадровой программе «Герои62» и в Обществе «Знание», вдохновляя молодёжь на встречи о мужестве, ответственности и любви к Родине.

В 24 регионах России, включая Рязанскую область, работают именные избирательные участки, названные в честь погибших участников СВО.

С 12 по 14 сентября в Рязанской области пройдут выборы в областную Думу.