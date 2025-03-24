Ветераны СВО провели урок мужества в рязанской школе №1

Ветераны СВО, участники первого потока программы «ГЕРОИ62» Максим Катков и Валерий Бондарь провели урок мужества в рязанской школе №1.

Они рассказали старшеклассникам о подвиге своего сослуживца – Героя России Дмитрия Серкова, который учился в этом учреждении.

В 2007 году капитан выполнял боевую задачу на территории Дагестана. При появлении бандгруппы офицер, оценив обстановку, принял решение отвлечь бандитов, чтобы дать возможность своим сапёрам выйти из-под обстрела. В ходе перестрелки спецназовец получил ранения, от которых скончался на поле боя. Ценой своей жизни он спас подчинённых и обеспечил выполнение боевой задачи.

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«Ребята должны знать, что в их школе учился Герой», – говорит Максим Катков.

Напомним, в регионе реализуется программа «ГЕРОИ62». Первый её поток уже сформирован. Сейчас ведётся отбор на второй поток. Подать заявку могут как участники, так и ветераны спецоперации, желающие освоить навыки, необходимые на государственной службе. Подробнее – на сайте герои62.рф.