Ветераны СВО повели в школу детей своих сослуживцев, которые героически погибли в бою — Павел Малков

Ветераны СВО – участники проекта «ГЕРОИ62» приняли участие в акции «Быть рядом». Об этом сообщил Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя участие ветеранов специальной военной операции в этом проекте.

Павел Малков сказал: «На федеральной акции «Быть рядом» ветераны СВО повели в школу детей своих сослуживцев, которые героически погибли в бою».

Глава региона привел в пример первоклассника Витю, которого поддержал участник проекта «ГЕРОИ62» Максим Катков и привел его на торжественную линейку в школу. Ветеран СВО – боевой товарищ отца первоклассника, который погиб при исполнении служебного долга, защищая Родину в ходе спецоперации. Сам Витя тоже хочет стать военным.

Федеральная акция «Быть рядом» – патриотический проект, организованный Роспатриотцентром Росмолодежи, который реализуется в рамках Года защитника Отечества и направлен на сохранение памяти о подвигах Героев страны – бойцов спецоперации, погибших при исполнении воинского долга.

В Рязанской области акция организована при содействии регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО. В ее рамках на торжественные линейки школьников провожают ветераны и участники СВО – боевые товарищи их отцов. В Рязанской области мероприятия акции с участием ветеранов боевых действий состоялись в школах № 22, а также № 60/61 и № 73.