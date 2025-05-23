Ветераны СВО из Рязанской области готовятся к «Кубку Защитников Отечества»

С 1 по 5 июня в Туле пройдут масштабные соревнования — «Кубок Защитников Отечества», в которых примет участие команда из 14 ветеранов спецоперации Рязанской области.

Спортсмены будут бороться за звание сильнейших в шести дисциплинах: пулевая стрельба, пауэрлифтинг, настольный теннис, сидячий волейбол, метание ножа, стрельба из лука. Команду возглавил Максим Катков — ветеран СВО, капитан сборной Рязанской области и участник региональной программы «ГЕРОИ62».

«Это не только шанс показать свои спортивные достижения, но и возможность объединиться, поддержать друг друга и стать примером для других. Каждый из нас – настоящий герой, и мы готовы побороться за победу», — сказал Максим Катков

Мероприятие направлено на социальную адаптацию и физическую реабилитацию участников спецоперации, а также на популяризацию спорта среди ветеранов.