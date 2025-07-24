«Ветераны России» предложили компенсировать семьям бойцов СВО затраты на школьную форму

Расходы на подготовку к школе — форма, учебники и канцтовары — должны компенсироваться для семей участников специальной военной операции. Об этом заявил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, на федеральном уровне не существует единого нормативного акта, который обязывал бы регионы предоставлять помощь школьникам из семей участников СВО. Сейчас в разных субъектах меры отличаются — где-то помощь есть, а где-то нет вовсе.

Организация выступила с инициативой разработать дополнительные меры поддержки: обеспечение детей военнослужащих школьной формой, необходимыми учебниками и целевой материальной помощью к началу учебного года.

«На уровне государства определены только общие принципы поддержки, а реализация — на усмотрение регионов. Это приводит к неравенству», — пояснил Резяпов.

Движение уже направило обращения в адрес всех губернаторов, а также в правительство РФ, Госдуму и администрацию президента с предложением систематизировать и расширить помощь.