«Ветераны России» попросили СК проверить историка моды Александра Васильева

Представители общественного движения «Ветераны России» попросили Следственный комитет проверить историка моды Александра Васильева после выступления в МГУ, сообщает телеграм-канал SHOT.
Инициаторы обращения уверены: человек, критиковавший специальную военную операцию, не должен учить студентов.
Общественники задают вопрос: почему не расторгнут контракт с Васильевым.
У Александра Васильева — литовское и французское гражданство, он одним из первых публично осудил СВО. Ведущий «Модного приговора» сначала уехал во Францию, но затем вернулся в Россию.