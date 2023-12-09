«Ветераны России» попросили СК проверить историка моды Александра Васильева

Представители общественного движения «Ветераны России» попросили Следственный комитет проверить историка моды Александра Васильева после выступления в МГУ, сообщает телеграм-канал SHOT.

Инициаторы обращения уверены: человек, критиковавший специальную военную операцию, не должен учить студентов.

Общественники задают вопрос: почему не расторгнут контракт с Васильевым.

— Почему этот человек до сих пор привлекается в качестве эксперта по моде и искусству на программу профессиональной подготовки «Теория и индустрия моды» философского факультета МГУ, — цитирует SHOT председателя движения, добровольца СВО Ильдара Резяпова.

У Александра Васильева — литовское и французское гражданство, он одним из первых публично осудил СВО. Ведущий «Модного приговора» сначала уехал во Францию, но затем вернулся в Россию.