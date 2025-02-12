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Фото: администрация Рязани
Общество

Ветеранам вручили медали «Рязань — город трудовой доблести»

Анастасия Мериакри

Ветеранам Рязанской области вручили медали «Рязань — город трудовой доблести». Участников Великой Отечественной войны поздравили депутаты Рязанской городской Думы и префекты Железнодорожного и Московского районов. Об этом сообщает администрация города. 

Награду получили:

  • Вера Холмогорова принимала участие в строительстве и открытии 360-го авиаремонтного завода. Вся ее трудовая деятельность связана с этим предприятием.
  • Маргарита Мороз по профессии – зоотехник. В Рязани она долгое время работала в жилищно-коммунальном хозяйстве.
  • Людмила Батухтина почти 60 лет своей жизни посвятила педагогике и воспитанию подрастающего поколения.
  • Ольга Крамсакова до выхода на пенсию проработала медсестрой.

Рязани 11 сентября 2023 года присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В мае 2024 года Рязгордумой была учреждена медаль «Рязань — город трудовой доблести».

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