Ветеранам вручили медали «Рязань — город трудовой доблести»

Ветеранам Рязанской области вручили медали «Рязань — город трудовой доблести». Участников Великой Отечественной войны поздравили депутаты Рязанской городской Думы и префекты Железнодорожного и Московского районов. Об этом сообщает администрация города.

Награду получили:

Вера Холмогорова принимала участие в строительстве и открытии 360-го авиаремонтного завода. Вся ее трудовая деятельность связана с этим предприятием.

Маргарита Мороз по профессии – зоотехник. В Рязани она долгое время работала в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Людмила Батухтина почти 60 лет своей жизни посвятила педагогике и воспитанию подрастающего поколения.

Ольга Крамсакова до выхода на пенсию проработала медсестрой.

Рязани 11 сентября 2023 года присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. В мае 2024 года Рязгордумой была учреждена медаль «Рязань — город трудовой доблести».