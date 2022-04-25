Ветеран Великой Отечественной войны Марина Бурденкова отметила 100-летие

25 апреля свой 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий Мария Бурденкова.

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В адрес именинницы было зачитано персональное поздравление от президента РФ, губернатора Рязанской области и главы администрации Скопинского района.

В беседе с гостями Мария Ильинична поделилась историей своей жизни. На долю этой хрупкой женщины выпало немало бед – совсем юной девушкой она познала весь ужас войны. Эти страшные годы именинница вспоминает со слезами на глазах и болью в сердце.

— Я желаю всем счастья, благополучия, здоровья и дожить, как я, до 100 лет, и чтобы война никогда не коснулась вас, — говорит ветеран войны.