12.4 C
Рязань
Понедельник, 25 апреля, 2022

Ветеран Великой Отечественной войны Марина Бурденкова отметила 100-летие

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Ветеран Великой Отечественной войны Марина Бурденкова отметила 100-летие

7info7

25 апреля свой 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий Мария Бурденкова.

- Реклама -

В адрес именинницы было зачитано персональное поздравление от президента РФ, губернатора Рязанской области и главы администрации Скопинского района.

В беседе с гостями Мария Ильинична поделилась историей своей жизни. На долю этой хрупкой женщины выпало немало бед – совсем юной девушкой она познала весь ужас войны. Эти страшные годы именинница вспоминает со слезами на глазах и болью в сердце.

— Я желаю всем счастья, благополучия, здоровья и дожить, как я, до 100 лет, и  чтобы война никогда не коснулась вас, — говорит ветеран войны.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяНиколай Любимов: Надеемся, что шоу-рум привлечёт внимание бишкекского бизнеса и в целом станет полезной площадкой
Комментарии для сайта Cackle