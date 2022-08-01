Ветеран Великой Отечественной войны из Скопинского района Михаил Косоуров отметил столетие   

30 июля вековой юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Косоуров. В этот день его поздравили родные и близкие,глава администрации Скопинского района Александр Боков, заместитель главы администрации по социальной политике Александр Соловьев, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Виталий Римский и председатель районного Совета ветеранов Олег Холяпкин.

В торжественной обстановке ветерану зачитали долгожителю именное поздравление от президента Владимира Путина, а также вручили памятные подарки от губернатора Рязанской области и главы администрации муниципалитета.

— Мы гордимся старшим поколением – поколением тружеников, героев и победителей, прошедших все испытания и поистине, внесших бесценный вклад в развитие нашего района. Мы не должны забывать о том, что находимся в неоплатном долгу перед людьми, которые ценой своей жизни принесли победу народу, преклоняемся перед Вами и благодарим за все, — подчеркнул Боков.

Михаил Иванович был искренне рад поздравлениям и оказанному вниманию. В беседе с гостями он рассказал о событиях своей юности, поделился военными воспоминаниями. В годы войны он воевал на Первом и Втором Украинских фронтах рядовым наводчиком. Был контужен, получил ранение, но дошёл до Берлина.