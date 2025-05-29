Ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Гурциев погиб в Ставрополе

Во время ночного взрыва в Ставрополе погиб ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины, — написал Владимиров.

По данным Следственного комитета, на месте происшествия во дворе жилого дома на улице Чехова в Ставрополе найдены трупы двух мужчин. У обоих травмы, характерные для взрывов.

Следователи завели уголовные дела об убийстве двух человек общеопасным способом и о незаконном приобретении взрывчатых веществ.

Заур Гурциев — первый заместитель мэра Ставрополя.