Ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Гурциев погиб в Ставрополе

Во время ночного взрыва в Ставрополе погиб ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
— Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины, — написал Владимиров.
По данным Следственного комитета, на месте происшествия во дворе жилого дома на улице Чехова в Ставрополе найдены трупы двух мужчин. У обоих травмы, характерные для взрывов.
Следователи завели уголовные дела об убийстве двух человек общеопасным способом и о незаконном приобретении взрывчатых веществ.
Заур Гурциев — первый заместитель мэра Ставрополя.
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