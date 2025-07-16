Ветеран СВО применяет опыт в сфере образования и патриотического воспитания

Гвардии капитан, кавалер ордена «Мужества», зампредседателя ассоциации ветеранов СВО Евгений Уколов, участник первого потока региональной кадровой программы «ГЕРОИ62», проходит стажировку в министерстве образования.

Вместе с наставником, зампредом правительства Рязанской области Натальей Суворовой, он активно участвует в важных проектах, таких как патриотическое воспитание молодежи и открытие детских оздоровительных лагерей, посвящённых памяти героев СВО.

«Мы люди военные, чего-то не знали, но здесь получаем ценный опыт», – говорит Евгений Уколов о своей практике.

Время стажировок для участников программы «ГЕРОИ62» – это не только возможность применить свой опыт в новых сферах, но и, как в случае с Евгением, – передать правильные ценности молодому поколению.