Ветеран СВО посвятил школьников в юнармейцы

В Александровской средней школе Рязанского района состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в юнармейцы. Знаки отличия, памятные жетоны, новобранцам отряда «Пламя» вручил участник проекта «ГЕРОИ62» Валерий Бондарь.

Обращаясь к школьникам, ветеран СВО поздравил их с этим важным шагом и выразил уверенность в том, что отряд ждут новые достижения и активное развитие.

Валерий Бондарь является слушателем первого потока проекта «ГЕРОИ62». На данный момент он и его товарищи успешно завершили второй учебный модуль и готовятся к новой фазе стажировок под руководством наставников. Параллельно к практической работе приступил и второй поток участников проекта.