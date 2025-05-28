Ветеран СВО обрел самостоятельность благодаря «умному дому»

Участник проекта «ГЕРОИ62» Пётр Рябов, получивший тяжёлые ранения во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации, продолжает активно жить и развиваться. Несмотря на испытания, ветеран не опускает руки – он осваивает новые знания и ставит перед собой амбициозные цели.

Чтобы помочь герою быстрее адаптироваться и создать комфортные условия для жизни, фонд «Защитники Отечества» модернизировал его квартиру, оснастив её современной техникой и системой «умный дом». Благодаря этому Пётр теперь может самостоятельно справляться с домашними делами, работать и учиться.

Теперь ветеран сможет продолжить реабилитацию и реализовать себя в новых сферах, используя полученные возможности.