Среда, 28 мая, 2025
24.6 C
Рязань
Общество

Ветеран СВО обрел самостоятельность благодаря «умному дому»

7info7
Изображение от rawpixel.com на Freepik
Общество

Ветеран СВО обрел самостоятельность благодаря «умному дому»

7info7

Участник проекта «ГЕРОИ62» Пётр Рябов, получивший тяжёлые ранения во время выполнения боевых задач в зоне спецоперации, продолжает активно жить и развиваться. Несмотря на испытания, ветеран не опускает руки – он осваивает новые знания и ставит перед собой амбициозные цели.

Чтобы помочь герою быстрее адаптироваться и создать комфортные условия для жизни, фонд «Защитники Отечества» модернизировал его квартиру, оснастив её современной техникой и системой «умный дом». Благодаря этому Пётр теперь может самостоятельно справляться с домашними делами, работать и учиться.

Теперь ветеран сможет продолжить реабилитацию и реализовать себя в новых сферах, используя полученные возможности.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

Обнаружено тело А. Григорьева, над которым издевались украинцы в немецких касках

На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость!
Происшествия

Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Было слышно несколько ударных звуков, которые, по всей видимости, связаны с работой ПВО.
Новости Касимова

Два человека пострадали во время пожара в Подлипках Касимовского округа

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило 26 мая в 01:45. В тушении пожара принимали участие 27 человек, 10 единиц техники, в том числе инженерной. 
Общество

Со страницы ВООПИиК пропадают негативные публикации об «Окской стрелке»

Недавно ГК «Зелёный сад» направила в Арбитражный суд Рязанской области иски о защите деловой репутации к РРО ВОО «ВООПИиК».

Последние новости

Общество

В Рязани до 2 июня построят новый водопровод для посёлка Борки

По информации мэрии, в настоящее время в районе не зафиксировано отключений воды. Но жители сталкиваются с пониженным давлением в сети.
Происшествия

Следователи нашли мать младенца, тело которого обнаружили в Рязани

Ей оказалась 36-летняя жительница Московской области.
Кино и ТВ

Съёмки сериала «Любить без памяти» завершились в Туапсе

Проект снят режиссёром Романом Просвирниным. Главные роли в картине исполнили Ольга Павловец, Андрей Фролов, Александр Константинов, Татьяна Бабенкова, Владимир Стержаков и Олег Алмазов.
Новости России

Российский «Бук» жестоко наказал зарвавшегося украинского аса

Лётчик намеренно входил в зону действия российских систем ПВО и умудрялся уходить от ракетного удара. В какой-то момент заигрался и поднялся на высоту, где его и перехватил комплекс «Бук-3М».
Общество

В Рязани ввели особый противопожарный режим с 28 мая

В Рязани с 28 мая действует противопожарный режим. Запрещён въезд в леса, усилены рейды. Постановление подписал глава администрации Виталий Артёмов.
Кино и ТВ

Катя Лель и Игорь Николаев вступают в игру: новый выпуск шоу «Поймай меня, если сможешь» в эфире 30 мая

Им предстоит разгадать, кто из участников шоу действительно поёт, а кто лишь мастерски изображает вокальные данные.
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении машины со столбом под Рязанью

В селе Ласково 51-летний водитель автомобиля Kia Sportage, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередач.
Общество

Годовая инфляция в Рязанской области снизилась до 10,4%

В апреле в Рязани дешевели сахар и компьютеры, а мороженое и детские коляски обходились дороже, чем в марте