Ветеран СВО Максим Катков провел Урок Мужества для школьников Рязани

Региональное министерство образования информирует о том, что в гимназии №2 г. Рязани прошел Урок Мужества «Патриотизм через личные истории», посвященный подвигам рязанцев — участников специальной военной операции.

Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. В гимназии №2 состоялся Урок Мужества. Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программ «ГЕРОИ62» и «Бизнес для своих» Максимом Катковым, который также является выпускников данной школы.

Максим Катков рассказал о школьных годах и о том, как проходил срочную службу в отряде специального назначения «Витязь», с февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции. Он получил тяжелое ранение, прошел курс реабилитации, после чего серьезно занялся адаптивным спортом, принял участие в зимнем «Кубке защитников Отечества» в Ханты – Мансийске. Ветеран СВО поделился с учащимися своим боевым опытом и важными жизненными уроками. « Говорили с ребятами на тему любви к Родине, себе и своим близким, об уважении к учителям, о важности служения Отечеству. Тема актуальна всегда. Важно формировать эти чувства с детства, чтобы они прошли с человеком через всю его жизнь», — сказал Максим Катков.

Школьники посмотрели документальный фильм о сослуживце Максима Каткова, продемонстрировавший силу духа и мужество русского солдата. По словам руководителя рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольги Маскаевой, личные встречи с героями СВО важны для молодежи. Они помогают сформировать патриотическое создание и вдохновляют на новые достижения.