Ветеран СВО Максим Катков провел Урок Мужества для школьников Рязани

Региональное министерство образования информирует о том, что в гимназии №2 г. Рязани прошел Урок Мужества «Патриотизм через личные истории», посвященный подвигам рязанцев — участников специальной военной операции.
Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. В гимназии №2 состоялся Урок Мужества. Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программ «ГЕРОИ62» и «Бизнес для своих» Максимом Катковым, который также является выпускников данной школы.
Школьники посмотрели документальный фильм о сослуживце Максима Каткова, продемонстрировавший силу духа и мужество русского солдата. По словам руководителя рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольги Маскаевой, личные встречи с героями СВО важны для молодежи. Они помогают сформировать патриотическое создание и вдохновляют на новые достижения.