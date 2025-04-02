Среда, 2 апреля, 2025
11.2 C
Рязань
Общество

Ветеран СВО Максим Катков провел Урок Мужества для школьников Рязани

Анастасия Мериакри

Региональное министерство образования информирует о том, что в гимназии №2 г. Рязани прошел Урок Мужества «Патриотизм через личные истории», посвященный подвигам рязанцев — участников специальной военной операции.

Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. В гимназии №2 состоялся Урок Мужества. Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программ «ГЕРОИ62» и «Бизнес для своих» Максимом Катковым, который также является выпускников данной школы.

Максим Катков рассказал о школьных годах и о том, как проходил срочную службу в отряде специального назначения «Витязь», с февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции. Он получил тяжелое ранение, прошел курс реабилитации, после чего серьезно занялся адаптивным спортом, принял участие в зимнем «Кубке защитников Отечества» в Ханты – Мансийске. Ветеран СВО поделился с учащимися своим боевым опытом и важными жизненными уроками. « Говорили с ребятами на тему любви к Родине, себе и своим близким, об уважении к учителям, о важности служения Отечеству. Тема актуальна всегда. Важно формировать эти чувства с детства, чтобы они прошли с человеком через всю его жизнь», — сказал Максим Катков.

Школьники посмотрели документальный фильм о сослуживце Максима Каткова, продемонстрировавший силу духа и мужество русского солдата. По словам  руководителя  рязанского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольги Маскаевой, личные встречи с героями СВО важны для молодежи. Они помогают сформировать патриотическое создание и вдохновляют на новые достижения.

Ветеран СВО Максим Катков провел Урок Мужества для школьников Рязани Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Ветеран СВО Максим Катков провел Урок Мужества для школьников Рязани Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Ветеран СВО Максим Катков провел Урок Мужества для школьников Рязани Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Ветеран СВО Максим Катков провел Урок Мужества для школьников Рязани Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Материалы рубрики

Новости партнёров

Новости партнёров