Ветеран СВО избит в Екатеринбурге после ссоры в ночном клубе — возбуждено дело

В Екатеринбурге двое незнакомцев избили ветерана СВО возле торгового центра «Антей». Конфликт начался в ночном клубе. Подробности URA.RU рассказал адвокат потерпевшего Сергей Барсуков.

Мужчина — житель Каменска-Уральского — в июне приехал в отпуск из зоны боевых действий. Решил отдохнуть в клубе. Там к нему пристали двое подвыпивших парней. Он отказался от общения. Когда вышел на улицу — на него напали.

Ветерану вывихнули челюсть. Из-за этого он не смог вызвать скорую. Самостоятельно дошёл до отдела полиции и написал заявление. Оттуда его забрали медики.

Инцидент произошёл 12 июня.

Сегодня следственный отдел СУ СК по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Следователи занимаются установлением виновных лиц.