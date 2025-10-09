Ветеран СВО, бывший смоленский чиновник погиб, сгорев в доме на колёсах — SHOT

По данным SHOT, этой ночью, около 02:00, в Сергиевом Посаде загорелись два микроавтобуса на парковке Семейного центра имени Мещерякова на улице Пограничной. Во время пожара прогремело несколько взрывов — сработали установленные в машинах газовые баллоны.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили огонь. В одном из сгоревших автомобилей, переоборудованном под дом на колёсах, они обнаружили тело мужчины.

Позже стало известно, что погибший — Олег Иванов, ветеран СВО. После возвращения к гражданской жизни он занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт. Накануне трагедии Иванов привёз очередную партию груза в центр Мещерякова, где собирают помощь для участников СВО. Он решил переночевать в своём доме на колёсах и утром отправиться домой в Смоленск, но ночью, пока спал, микроавтобус загорелся.

В прошлом Олег Иванов занимал высокие должности в администрации Смоленской области. Он прошёл путь от главы Кардымовского района до руководителя Главного управления региона по делам молодёжи и патриотическому воспитанию. Иванов был членом Центрального правления ветеранов боевых действий России, членом Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Награждён медалью «За отвагу» и Георгиевским крестом IV степени ДНР.

Сегодня у Олега Иванова — день рождения. Ему бы исполнилось 56 лет.