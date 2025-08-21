Ветеран СВО Алексей Матасов назначен префектом Солотчи в Рязани после участия в программе«Герои62»

В Рязани офицер-десантник, ветеран специальной военной операции Алексей Матасов, принявший участие в программе «ГЕРОИ62», приступил к новой ответственной должности – префекту района Солотча.

Алексей Матасов отдал службе в Воздушно-десантных войсках 25 лет, с 1999 по 2024 год. По его собственным словам, когда поступил приказ, он, не раздумывая, отправился на СВО для замены другого офицера.

«Моя задача была достаточно обширной, но если коротко – это взаимодействие между основной группировкой и той, которую я контролировал», – сказал Алексей Матасов.

Возвращение к мирной жизни, как и у многих участников боевых действий, было сопряжено с необходимостью адаптации. Важным шагом на этом пути для Алексея стало участие во втором потоке программы «ГЕРОИ62», которая помогает ветеранам найти себя в гражданской профессии.

Сегодня он применяет свой богатый управленческий опыт на посту префекта Солотчи. Его работа в администрации Рязани динамична и многогранна: решение повседневных вопросов жителей, помощь и налаживание диалога.