Ветеран из Захаровского района Николай Шурыгин хранил осколок, который нанёс ему тяжёлое ранение в 1944 году

Редакция 7info продолжает получать от жителей Рязанской области в рамках акции «Свидетели поры огневой» фотографии семейных реликвий, связанных с жизнью родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, трудившихся в тылу. Ещё одно письмо пришло из Захаровского района. Правнучка ветерана войны Николая Шурыгина, ученица МОУ «Захаровская СОШ №1» Татьяна Соболева показала осколок, который нанёс ему ранение в 1944 году. Этот осколок в семье ветерана хранят в память о страшных военных годах и событиях, перевернувших судьбы миллионов людей.

Николай Матвеевич Шурыгин прожил длинную жизнь, его судьба связана и с военными, и с трудовыми подвигами. Он скончался 26 января этого года на 101-м году жизни. Николай Матвеевич был последним участником Великой Отечественной войны, который жил в Захаровском районе.

— Шурыгин Николай Матвеевич родился 1 марта 1923 года в Захаровском районе Рязанской области. Всю жизнь прожил здесь же, на малой Родине, — рассказывает Татьяна. — Воевал на третьем Украинском фронте в составе 1202 самоходного артиллерийского полка. В июне 1944 года при выполнении задания получил тяжёлое осколочное ранение в грудную клетку. Награждён медалью «За отвагу». Участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии.

На фото — тот самый осколок, полученный в 1944 году.

Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Самые интересные материалы войдут в презентацию в рамках городского праздника, который накануне Дня Победы, 7 мая, пройдёт в Рязани.