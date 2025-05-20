Ветеран чеченской войны вернулся в Россию с Украины и остался без пенсии

Российский ветеран войны в Чечне вернулся в Россию с Украины и остался без пенсии на два года, пишет «Лента.ру».
По данным издания, летчик вышел на пенсию по состоянию здоровья и купил дом в Курской области. При этом он часто посещал родителей в Сумской области. Во время пандемии он жил у них дома, а после смерти отца он остался помогать матери.
Ему продолжала поступать пенсия до 2023 года, когда военкомат потребовал от россиянина приехать и лично подтвердить право на выплаты. Бывший летчик не мог этого сделать. В итоге он и мать выживали на одну пенсию.
В 2025 году, после смерти матери, мужчина перешел границу с Молдавией и оттуда отправился в Россию. Вскоре военкомат сообщил ему, что он не сможет получить выплату. Адвокат Дмитрий Джулай уточнил, что ветеран не мог информировать госорганы в сложившейся ситуации.
Летчик участвовал во второй чеченской компании, доставлял военные и гуманитарные грузы, занимался эвакуацией сбитых сослуживцев.
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