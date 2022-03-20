Весенний Солнцеворот, Вербоносица 2022: народные приметы 21 марта

21 марта наши предки встречали Солнцеворот – День весеннего равноденствия. Считается, что с этого момента наступает календарная весна: световой день равняется ночи, а затем и вовсе начинает прибавляться.

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Ещё одно название праздника – Вербоносица. Считалось, что к этой дате начинает зацветает верба. Хорошей традицией было отправиться на поиски вербы в лес. Тот, кому удавалось её найти, по преданиям, станет самым счастливым. При этом найденной вербой нужно украсить иконы, чтобы в доме всегда царило счастье.

Что нельзя и что нужно делать 21 марта

На Солнцеворот принято печь пирожки в виде жаворонков. Считалось, что они ускоряют приход весны и дарят счастье.

Нельзя начинать серьезные дела, поскольку успеха не будет. Также не стоит строить планы на будущее – скорее всего, им не суждено будет сбыться.

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Сегодня молодым девушкам суждено гадать на судьбу. Если 21 марта увидишь человека, которого любишь, значит, любовь будет счастливой и долгой. Поэтому, старались проводить время самыми дорогими людьми.

Народные приметы 21 марта

Если птицы начали вить гнёзда на солнечной стороне, ждали холодное лето;

Ранний прилёт жаворонков сулит раннюю и тёплую весну;

В поле появился туман? Жди заморозки;