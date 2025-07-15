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Армия и СВО

Весенний призыв в Рязанской области завершён, более 1300 новобранцев направлены в войска

Алексей Самохин
Изображение от nikitabuida на Freepik

15 июля в России завершился весенний призыв на военную службу. В Рязанской области призывная кампания выполнена полностью и с высоким качеством, сообщает региональное министерство территориальной политики.

Весенний призыв проходил с 1 апреля по 15 июля. За этот период ряды Вооружённых Сил Российской Федерации пополнили около 1300 новобранцев из Рязанской области.

Успешное выполнение призывной кампании стало возможным благодаря слаженной работе военного комиссариата, органов государственной власти, правоохранительных структур и общественных организаций.

Призывники из региона будут направлены для прохождения службы в четыре военных округа, они будут задействованы во всех видах и родах войск Вооружённых Сил РФ.

В настоящее время в Рязанской области началась подготовка к осенней призывной кампании.

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