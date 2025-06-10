Весь Киев затянуло дымом: город подвергся мощнейшей ночной атаке

Киев и Киевская область этой ночью подверглись одной из самых мощных атак дронов «Герань-2». Сообщается о попаданиях по заводу «Артём» и по топливным резервуарам в аэропорту, пишет SHOT.

В городе Борисполь, Киевской области, прогремело множество сильных взрывов. По предварительным данным, целью стал местный аэропорт. Поступает информация о крупном пожаре на складах с топливом.

Военные корреспонденты также сообщают о поражении производственного цеха завода «Артём» в Киеве, где изготавливались ракеты класса «воздух-воздух». В столице наблюдаются перебои с электричеством, город окутан густым дымом от пожаров в разных районах.

Журналисты уже назвали сегодняшнюю атаку «самой масштабной атакой на Киев, которую мы видели».

Взрывы также были слышны в Белой Церкви, Вышгороде, а также в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. Местные источники сообщают, что в небе было более 100 воздушных целей.

Кроме того, сильные пожары после российских ударов начались в Одессе.

Официальная информация от министерства обороны России пока не поступала.