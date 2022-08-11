Вертолёт санавиации эвакуировал двоих детей из Рязани в Москву

Вертолёт санитарной авиации эвакуировал двоих детей в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Оба маленьких пассажира вертолёта санитарной авиации «Ансат» должны получать лечение у столичных специалистов. Слишком сложные и неординарные клинические случаи у каждого из них.

Старшему пациенту десять лет. Он поступил в детскую ОКБ с диагнозом «термический ожог пламенем обеих ног, лица, туловища». Вертолёт уже вылетал за ним в Шиловский ММЦ, теперь же мальчика доставят в детскую больницу имени Сперанского. Младшему пассажиру всего три месяца. Несмотря на свой возраст он отважно борется с опасным заболеванием — кровоизлиянием в мозг. Малыша будут лечить врачи Морозовской больницы.

Отправить их в Москву по воздуху решили из-за короткого времени в пути. До аэродрома в Астафьево вертолёт летит меньше часа. Ещё немного времени потребуется, чтобы на машине скорой помощи добраться до профильного лечебного учреждения. Там они и встретятся с родителями. Правила безопасности не предполагают на борту пассажиров, а сопровождения детского реаниматолога достаточно, чтобы обеспечить безопасность.

В Москву «Ансат» вылетел с точки приземления, которая находится на территории Областной клинической больницы в Рязани.