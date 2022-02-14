Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

14 февраля вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале, сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
На борту находилось 18 человек, все живы. Людей эвакуируют другим бортом.
Подробности ЧП уточняются.
14 февраля вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале, сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
На борту находилось 18 человек, все живы. Людей эвакуируют другим бортом.
Подробности ЧП уточняются.
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