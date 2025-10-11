Суббота, 11 октября, 2025
Вероника Инзина, мама младенца, который скончался в Рязанском перинатальном центре, родила дочку

Анастасия Мериакри

Вероника Инзина, мама младенца, который скончался в рязанском перинатальном центре, родила девочку. Об этом она сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Малышка родилась 10 октября. Дочку супруги Инзины назвали Мия. Пара также воспитывает двойняшек Мирона и Нику.

«Добро пожаловать в наш мир», — подписала фото Вероника.

Напомним, скандальная история в Рязанском перинатальном центре случилась в конце января 2022 года, когда в медучреждении скончался ребёнок, впавший в кому после естественных родов. Малыша, который прожил на свете совсем немного, родители назвали Марком. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Продолжались долгие судебные тяжбы.

Вероника Инзина в своих соцсетях активно освещала ситуацию, рассказывала о результатах следствия и судебных экспертизах. Вероника не отчаялась и забеременела ещё раз. Буквально через год после потери первенца у неё родились двойняшки.

Один человек погиб и пять пострадало в ДТП в Пронском районе

Примерно в 15:30 на 49-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин», по предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» и автомобиля «ГАЗель».

В 46 лет умер актер из сериала «Невский» Денис Семенов

В возрасте 46 лет ушел из жизни актер театра...

Более 500 рязанцев приняли участие во втором общегородском субботнике

Участники субботника убирали мусор и листву, осуществляли спил аварийных деревьев, расчистку местности

Вакцинация диких животных против бешенства стартовала в Рязанской области

Вакцина представляет собой съедобный брикет, содержащий мясокостную или рыбную муку, говяжий жир и парафин, который привлекает внимание животных.

Рязань закупит еще четыре новых троллейбуса до конца 2025 года

На эти цели из бюджета будет выделено 129 миллионов рублей.

В Москве загадочно погиб преподаватель из Италии, поддержавший СВО

На юго-востоке Москвы нашли тело известного преподавателя, основателя школы...

«Кругом крики»: раскрыты детали взрыва под Волгоградом, унесшего две жизни

От взрыва боеприпаса в доме в поселке Степной Волгоградской...

Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».

Рязанские аграрии встретились с представителями Китая и Саудовской Аравии для обсуждения вопросов экспорта

Делегации из Китая и Саудовской Аравии посетили стенд Рязанской области на выставке «Золотая осень», организованной в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве.

Прививку от гриппа сделали более 190 тысяч человек в Рязанской области

Для иммунизации взрослых и детей используются препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп».

Исторический центр Касимова благоустраивают за 258 млн рублей

Соборная площадь Касимова стала победителем VII Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды.

В Рязани ночью произошел пожар в котельной на Михайловском шоссе

Сообщение о возгорании в модульной котельной, расположенной на Михайловском шоссе, поступило в 00:48.

Серьезное ДТП произошло в Рязанской области

ДТП произошло на 210-м километре трассы Р-22 «Каспий» .

Строительство школы для одаренных детей в Рязани планируется завершить в 2027 году

Ведутся работы по возведению несущих конструкций здания на втором этаже.

Рецидивиста привлекают к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора в селе Криуша

Ранее этот мужчина был судим за грабёж, кражу и угон.