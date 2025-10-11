Вероника Инзина, мама младенца, который скончался в Рязанском перинатальном центре, родила дочку

Вероника Инзина, мама младенца, который скончался в рязанском перинатальном центре, родила девочку. Об этом она сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Малышка родилась 10 октября. Дочку супруги Инзины назвали Мия. Пара также воспитывает двойняшек Мирона и Нику.

«Добро пожаловать в наш мир», — подписала фото Вероника.

Напомним, скандальная история в Рязанском перинатальном центре случилась в конце января 2022 года, когда в медучреждении скончался ребёнок, впавший в кому после естественных родов. Малыша, который прожил на свете совсем немного, родители назвали Марком. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Продолжались долгие судебные тяжбы.

Вероника Инзина в своих соцсетях активно освещала ситуацию, рассказывала о результатах следствия и судебных экспертизах. Вероника не отчаялась и забеременела ещё раз. Буквально через год после потери первенца у неё родились двойняшки.