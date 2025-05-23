Вернувшийся из Афганистана советский боец впервые за 40 лет встретился с мамой

Бывший советский военный Сергей Красноперов вернулся в Россию из Афганистана и впервые за 40 лет встретился с мамой, пишет RT .

По данным телеканала, это произошло в Курганской области.

«Хоть обнимемся, ты мой сладкий», — сказала мама Красноперова.

Он попал в Афганистан во время боевых действий. При этом мужчина самовольно ушел из воинской части и попал в плен к душманам.

Красноперов спустя всего год женился на местной девушке и остался жить в чужой стране. Там он взял себе новое имя, стал исповедовать другую религию, однако всегда хотел вернуться в Россию.