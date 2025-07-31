Вернувшаяся в Россию девушка рассказала, что удивило ее в стране

Москвичка Дарья, вернувшаяся в Россию после жизни в нескольких странах, удивилась обилию качественных продуктов в супермаркетах, пишет «Лента.ру».
Девушка успела пожить в Турции, Черногории, Таиланде и Вьетнаме.
Она обратила внимание на изобилие мясных продуктов в России. В Турции девушка однажды купила курицу на суп, но он получился слишком жирным, она отдала его уличным собакам. В Черногории россиянке и вовсе приходилось ехать за курицей в соседний город.
Кроме того, в Азии в магазинах не продают сметану и творог, остальная молочная продукция слишком сладкая и специфичная на вкус, добавила Дарья.