Вернувшаяся в Россию девушка рассказала, что удивило ее в стране

Москвичка Дарья, вернувшаяся в Россию после жизни в нескольких странах, удивилась обилию качественных продуктов в супермаркетах, пишет « Лента.ру ».

Девушка успела пожить в Турции, Черногории, Таиланде и Вьетнаме.

«Почти во всех странах, где я жила, найти в магазине нормальную курицу было почти праздником. Про индейку они вообще, мне кажется, даже не знают», — рассказала Дарья.

Она обратила внимание на изобилие мясных продуктов в России. В Турции девушка однажды купила курицу на суп, но он получился слишком жирным, она отдала его уличным собакам. В Черногории россиянке и вовсе приходилось ехать за курицей в соседний город.

«С овощами и фруктами в Черногории просто жесть. Мало того, что они стоят огромных денег, они еще и выглядит плохо: мухи какие-то сидят, все это полусгнившее», — пояснила она.

Кроме того, в Азии в магазинах не продают сметану и творог, остальная молочная продукция слишком сладкая и специфичная на вкус, добавила Дарья.