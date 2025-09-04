Вернувшаяся с Бали рязанка организовала дома наркоферму 

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с оперативниками уголовного розыска Пронского района задержали 38-летнюю женщину, занимавшуюся изготовлением марихуаны в крупном размере для последующей продажи.

В её домовладении в одном из сел района правоохранители провели санкционированное судом обследование. В подвале дома была обнаружена оборудованная специальной техникой лаборатория для выращивания сортовой конопли. Там находились восемь кустов каннабиса, сушившиеся растения и готовая марихуана.

Всего из незаконного оборота изъято 2 кг 848 г марихуаны и 4,5 кг частей растения конопля.

По предварительным данным, уроженка Рязанской области последние четыре года жила на острове Бали, а весной вернулась в Россию. На родине она организовала наркоферму в подвале семейного дома и планировала сбывать марихуану, однако её деятельность пресекли полицейские.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.