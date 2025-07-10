Верёвочный парк откроется на набережной реки Сасовки

В субботу, 12 июля, на набережной речки Сасовки в Сасове откроется верёвочный парк. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская область».

В прошлом году набережную обустроили в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Пространство быстро завоевало любовь горожан. Обновлённую территорию решили сделать ещё более комфортной.

В новом верёвочном парке будет работать специально подготовленный инструктор. А по программе «Поддержка местных инициатив» к парку подводят электроснабжение. Продолжают работы по монтажу ограждений пешеходных зон вдоль речки, обустройству входных групп, пандусов для маломобильных граждан, проводят озеленение.