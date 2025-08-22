Пятница, 22 августа, 2025
16 C
Рязань
Новости России

Верхушка айсберга: что стоит за разгромом элитной ДРГ ВСУ в Брянских лесах

Алексей Самохин
Изображение от KamranAydinov на Freepik

Операция по ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, казалось бы, завершилась триумфом для российских военных. Элитные бойцы ВСУ, застигнутые врасплох во время сна, оказались совершенно беспомощны: часть была уничтожена, а их командир, капитан Александр Жук, сдался без сопротивления. Однако, по мнению экспертов, это событие — лишь пролог к куда более серьёзным осенним диверсиям. Об этом пишет «Царьград»

Современный конфликт всё чаще выходит за рамки фронтальных атак. По данным «Царьграда», из-за значительных потерь в живой силе (около 1,7 миллиона человек по данным хакерской группы KillNet) и технике, ВСУ всё больше полагаются на диверсии, теракты и удары по гражданской инфраструктуре. Последний эпизод этой скрытой войны произошёл в Брянской области, где русский спецназ успешно ликвидировал диверсионную группу Сил специальных операций Украины.

Операция была быстрой и эффективной. Троих украинских бойцов уничтожили сразу, а ещё трое, включая командира, сдались в плен. Канал «Старше Эдды» сообщает, что командир, капитан Александр Жук, «лёг на живот, поднял руки и истошно заверещал, чтобы его не убивали».

Задержанные бойцы оказались совсем молодыми, их захватили буквально «в трусах», что, по словам «Канала специального назначения», указывает на отсутствие охраны. Один из диверсантов погиб прямо в спальном мешке. Казалось бы, это свидетельство полного непрофессионализма. Но эксперты считают, что это далеко не так.

Профессионалы, пойманные на ошибке

Несмотря на провал, диверсанты показали высокий уровень подготовки. Они смогли продвинуться вглубь территории России почти на 40 километров и оставались незамеченными целую неделю. У них нашли редкое вооружение: пистолеты ПСС и МСП, винтовки AR-15 с глушителями и десять килограммов взрывчатки. По словам задержанного командира, его группа уже совершала успешные рейды, включая подрыв железной дороги в Белгородской области в прошлом сентябре.

Как отмечает военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко, активность ДРГ на севере Украины растёт. Их основная цель — железнодорожные узлы и мосты, чтобы нарушить снабжение армии. История показывает, что такие атаки могут иметь трагические последствия. 

Андрей Пинчук, политический обозреватель «Царьграда»,  бывший министр госбезопасности ДНР, предупреждает, что даже второстепенные операции могут перерасти в основные. Поэтому ликвидация ДРГ в Брянске — лишь первый звонок.

По мнению экспертов, осень станет пиком диверсионной активности. Сокращение светового дня, увеличение продолжительности ночи, дожди, которые мешают работе дронов и тепловизоров, а также густые леса — всё это создаёт идеальные условия для скрытных операций. Захваченные «в трусах» бойцы — это не показатель полного развала, а, скорее, символ неудачи в рамках куда более масштабной и долгосрочной стратегии.

