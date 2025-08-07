Четверг, 7 августа, 2025
19.2 C
Рязань
Новости России

Верховный суд разъяснил, кому принадлежат подвалы в многоэтажных домах

Алексей Самохин
Фото: vk.com/sudpress62

Разъяснение Верховного суда потребовалось в связи со спором о праве собственности на подвальное помещение в одном из многоквартирных домов.

Согласно позиции суда, подвал с техническими системами, обслуживающими квартиры в доме, является частью общего имущества. Он не может находиться в чьей-либо собственности, даже если право на него было зарегистрировано в реестре недвижимости. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на определение Верховного суда.

Суть дела

В одном многоквартирном доме, где имеются как жилые, так и нежилые помещения, в 2020 году одна компания приобрела одно из нежилых помещений. К этому времени технический подвал уже более трёх лет числился в собственности города Москвы.

Компания посчитала это нарушением закона. По её мнению, подвал должен считаться общей собственностью всех владельцев помещений в доме — как жилых, так и нежилых. Она подала иск в суд с требованием признать регистрацию права собственности города на подвал незаконной.

Суд первой инстанции отклонил иск, сославшись на то, что компания не получила согласия других собственников на обращение в суд. По мнению суда, иск должен был быть коллективным.

Апелляционный суд не согласился с этим. Он указал, что любой собственник помещения в доме имеет право обратиться в суд по вопросам, связанным с общим имуществом. Суд назначил экспертизу и установил, что подвал действительно является общим имуществом, так как к нему необходим постоянный доступ для всех собственников. В результате решение суда первой инстанции было отменено, и подвал признан частью общего имущества.

Однако кассационный суд не поддержал позицию апелляции. Он указал, что подобный иск можно подать только в течение трёх лет с момента нарушения права. Поскольку компания приобрела помещение позже, срок подачи иска, по мнению суда, уже истёк.

Дело дошло до Верховного суда.

Решение Верховного суда

Верховный суд постановил, что все владельцы помещений в многоквартирном доме — как жилых, так и нежилых — имеют долю в общем имуществе. К такому имуществу относятся помещения и оборудование, обслуживающее более одной квартиры.

Также ВС отметил, что перечень общего имущества не является закрытым. При рассмотрении споров суды обязаны учитывать все обстоятельства и доказательства, в том числе технические характеристики помещений и их назначение.

Таким образом, Верховный суд подтвердил, что подвал, учитывая его функции и необходимость доступа для всех собственников, является общим имуществом. Он постановил, что иск компании о признании отсутствия права собственности города Москвы на подвал подлежит удовлетворению.

Самые читаемые материалы

Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Семья из Комсомольска-на-Амуре погибла после употребления чачи в Сочи — осиротели двое детей

Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.
Новости России

Стали известны новые подробности отравления чачей, купленной на рынке в Сочи

В местных чатах распространяется информация, что пострадавших может быть гораздо больше, чем официально подтверждено.
Общество

Мэрия Рязани высказалась о строительстве пристани на Оке

Представители администрации Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответили на вопрос о строительстве в городе пристани на реке Оке. 
Новости России

Путешественница объяснила, чем отличаются «отели для русских» и «отели для немцев» в Турции

Российская путешественница Саша Коновалова в личном блоге на платформе «Дзен» поделилась наблюдениями о различиях между «отелями для русских» и «отелями для немцев» в Турции. 

Последние новости

Происшествия

В Рязани пьяный мужчина развёл костёр на крыльце банка — соцсети

Инцидент случился на улице Ленина, рядом с площадью Театральной. 
Армия и СВО

Почему пользователи «Госуслуг» получают уведомления о внесении в реестр воинского учета и что с этим делать

Единый реестр воинского учета — это государственная электронная система, в которой военнообязанные могут узнать, были ли им направлены повестки, а также получить их копии и выписки.
Новости России

Крымский мост закрыт для автомобилей

Водителей призвали сохранять спокойствие и слушать указания сотрудников транспортной безопасности.
Погода

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области из-за грозы

В Рязанской области 7 августа действует жёлтый уровень погодной опасности, означающий, что погода потенциально опасна. Такие данные есть на специальной карте Гидрометцентра РФ. 
Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Число жертв палёной чачи в Сочи увеличилось до пяти, восемь человек пострадали

Во всех случаях в крови пострадавших обнаружен смертельно опасный метанол. Чачу, произведённую в кустарных условиях, покупали на рынке. Продавцы уже задержаны. 
Новости России

С 1 сентября в России изменится список противопоказаний для водителей

Обновлённый перечень приведён в соответствие с новой редакцией Международной классификации болезней (МКБ-10).
Новости мира

Ермак подставил Зеленского с зубодробительным компроматом — «Царьград»

Во многих случаях речь идёт о действительно серьёзных компрометирующих материалах — настолько серьёзных, что «после них не выживают».