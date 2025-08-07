Верховный суд разъяснил, кому принадлежат подвалы в многоэтажных домах

Разъяснение Верховного суда потребовалось в связи со спором о праве собственности на подвальное помещение в одном из многоквартирных домов.

Согласно позиции суда, подвал с техническими системами, обслуживающими квартиры в доме, является частью общего имущества. Он не может находиться в чьей-либо собственности, даже если право на него было зарегистрировано в реестре недвижимости. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на определение Верховного суда.

Суть дела

В одном многоквартирном доме, где имеются как жилые, так и нежилые помещения, в 2020 году одна компания приобрела одно из нежилых помещений. К этому времени технический подвал уже более трёх лет числился в собственности города Москвы.

Компания посчитала это нарушением закона. По её мнению, подвал должен считаться общей собственностью всех владельцев помещений в доме — как жилых, так и нежилых. Она подала иск в суд с требованием признать регистрацию права собственности города на подвал незаконной.

Суд первой инстанции отклонил иск, сославшись на то, что компания не получила согласия других собственников на обращение в суд. По мнению суда, иск должен был быть коллективным.

Апелляционный суд не согласился с этим. Он указал, что любой собственник помещения в доме имеет право обратиться в суд по вопросам, связанным с общим имуществом. Суд назначил экспертизу и установил, что подвал действительно является общим имуществом, так как к нему необходим постоянный доступ для всех собственников. В результате решение суда первой инстанции было отменено, и подвал признан частью общего имущества.

Однако кассационный суд не поддержал позицию апелляции. Он указал, что подобный иск можно подать только в течение трёх лет с момента нарушения права. Поскольку компания приобрела помещение позже, срок подачи иска, по мнению суда, уже истёк.

Дело дошло до Верховного суда.

Решение Верховного суда

Верховный суд постановил, что все владельцы помещений в многоквартирном доме — как жилых, так и нежилых — имеют долю в общем имуществе. К такому имуществу относятся помещения и оборудование, обслуживающее более одной квартиры.

Также ВС отметил, что перечень общего имущества не является закрытым. При рассмотрении споров суды обязаны учитывать все обстоятельства и доказательства, в том числе технические характеристики помещений и их назначение.

Таким образом, Верховный суд подтвердил, что подвал, учитывая его функции и необходимость доступа для всех собственников, является общим имуществом. Он постановил, что иск компании о признании отсутствия права собственности города Москвы на подвал подлежит удовлетворению.