Верблюд «Гордый» из рязанской экофермы снят с карантина после инцидента с ребёнком

Верблюд по кличке Гордый с экофермы «Оленево» в селе Агро-Пустынь был снят с карантина. Животное содержали отдельно после того, как на прошлой неделе оно оцарапало лоб девочке, потянувшись за угощением.

Сотрудники Районной ветеринарной станции обследовали верблюда сразу после инцидента. В течение 10 дней Гордый находился на карантине, его поведение и состояние здоровья не изменилось.

Как сообщает Главное управление ветеринарии Рязанской области, сегодня, после завершения всех карантинных мероприятий, животному сделали прививку. Вакцинация от бешенства завершила процесс обеспечения здоровья верблюда и безопасности для окружающих.