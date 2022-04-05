Вера Алентова рассказала о возможном продолжении фильма «Москва слезам не верит»

Актриса Вера Алентова рассказала в беседе с порталом «Киноафиша» о возможных съёмках новой части фильма «Москва слезам не верит».

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Алентова считает, что решение будет зависеть от продюсеров: если они посчитают съёмки выгодными — картина выйдет.

Актриса уверена, что новая часть фильма «Москва слезам не верит» привлечёт большое количество зрителей, вне зависимости от его качества.

На вопрос, будет ли сама Вера Алентова принимать участие в съёмках, актриса однозначно не ответила.

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«Москва слезам не верит» в 1981 году получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.