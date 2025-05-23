Пятница, 23 мая, 2025
20.8 C
Рязань
Изображение от drobotdean на Freepik
Изображение от drobotdean на Freepik
Интересное

Веник под запретом: народные приметы и традиции на 24 мая

Алексей Самохин

Православные верующие 24 мая отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В народе этот день также называют Мефодиев или Мокий Мокрый, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Братья Кирилл и Мефодий родились в городе Солунь (нынешние Салоники, Греция). Они вошли в историю как просветители славян, создатели славянской азбуки и проповедники христианства среди славянских народов.

Кирилл, в миру Константин, был известен своим умом и тягой к знаниям. Он получил блестящее образование в Константинополе, изучая философию, риторику, грамматику и другие науки. Его старший брат Мефодий сначала выбрал военную карьеру, но позже ушёл в монастырь и стал монахом.

В IX веке братьев направили с миссионерской миссией сначала к хазарам, а затем в Великую Моравию. Князь Ростислав просил прислать учителей, которые могли бы проповедовать на понятном народу языке. Для этого Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку — глаголицу (впоследствии появилась кириллица, названная в честь Кирилла), перевели богослужебные книги и начали обучать людей грамоте и христианской вере.

Их деятельность вызвала недовольство у немецкого духовенства, считавшего, что богослужение возможно только на трёх языках — латинском, греческом и еврейском. Несмотря на обвинения в ереси, братья смогли отстоять своё право проводить службы на славянском языке перед Папой Римским.

Народные приметы на 24 мая

Сморчки уходят — скоро появятся белые грибы.

Туман с утра — к дождливому лету.

Кошка спит на спине — к тёплой или жаркой погоде; прячет мордочку — к непогоде.

Дождь в этот день — лето будет влажным.

Багровый восход солнца — лето обещает быть жарким.

Лошадь трясёт гривой — скоро пойдёт дождь.

Фазан садится на деревья с вечера — ночь будет сухой и тихой.

Что не рекомендуется делать

Не проводят полевых работ, чтобы не накликать град.

Незамужним женщинам не советуют подметать пол — примета говорит, что это может оттолкнуть жениха.

Не начинают новые дела — считается, что они обречены на неудачу.

Не покупают новые вещи — по поверью, они быстро выйдут из строя.

Именинники 24 мая

В этот день именины отмечают: Кирилл, Константин, Ростислав, Александр, Михаил, Евдокия, Ефросинья, Александра, Клавдия, Кристина, Матрёна и Юлия.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Общество

В Рязанской области проводится мониторинг после атаки беспилотников

Силами РЭБ и ПВО 21 мая в регионе уничтожены восемь БПЛА. На территории населенных пунктов проводится работа по обезвреживанию и ликвидации обломков.
Власть и политика

Губернатор Малков сделал важное заявление о сбитых над Рязанской областью БПЛА

За вчерашний день силы ПВО уничтожили над Рязанской областью в общей сложности 15 беспилотников ВСУ.
Общество

Стартовало онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ — 2025»

Мероприятие уже не первый год собирает самых неотразимых и обаятельных девушек вуза, готовых продемонстрировать всё, на что они способны!
Происшествия

Шесть беспилотников сбили над Рязанской областью за вечер и ночь

О последствиях на земле не сообщается, в ближайшее время эта информация должна появиться от губернатора региона Павла Малкова.
Общество

Названы лучшие вакансии Рязани с зарплатой более 100 тысяч рублей

В Рязани ищут главного конструктора с зарплатой от 200 тысяч рублей.

Последние новости

Общество

Ветераны СВО из Рязанской области готовятся к «Кубку Защитников Отечества»

Спортсмены будут бороться за звание сильнейших в шести дисциплинах.
Новости России

SHOT: мать заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области

Жительница поселка Измайловский Челябинской области заказала убийство 12-летней дочери,...
Происшествия

Грузовик переехал рязанца: мужчина скончался на месте

22 мая в 13 часов 38-летний житель Старожиловского района, управляя грузовиком МАЗ, по предварительной информации, совершил наезд на 56-летнего жителя того же района.
Происшествия

На рязанца завели уголовное дело за антисемитские посты в «Одноклассниках»

Дело возбудили по ч. 2 ст. 280 УК РФ о публичных призывах к экстремистской деятельности.
Транспорт и дороги

Госавтоинспекция предупредила о масштабных рейдах в Рязани и области

В пятницу, 23 мая, а также в предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут масштабные рейдовые мероприятия.
Происшествия

Имущество Игоря Грекова хотят конфисковать

Генпрокуратура просит конфисковать и передать в доход государства имущество Грекова и других лиц, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих приобретение на законные доходы.
Общество

Стали известны финалисты Международного научно-просветительского проекта «Ледокола знаний»

Более 63 тысяч школьников со всей России приняли участие в этом году в международном научно-просветительском проекте «Ледокол знаний».
Новости России

«Шел до конца»: раненый боец Шум две неделю держал позицию ради брата

Штурмовик с позывным Шум, служащий в составе группировки войск...

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.