Веник под запретом: народные приметы и традиции на 24 мая

Православные верующие 24 мая отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В народе этот день также называют Мефодиев или Мокий Мокрый, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Братья Кирилл и Мефодий родились в городе Солунь (нынешние Салоники, Греция). Они вошли в историю как просветители славян, создатели славянской азбуки и проповедники христианства среди славянских народов.
Кирилл, в миру Константин, был известен своим умом и тягой к знаниям. Он получил блестящее образование в Константинополе, изучая философию, риторику, грамматику и другие науки. Его старший брат Мефодий сначала выбрал военную карьеру, но позже ушёл в монастырь и стал монахом.
В IX веке братьев направили с миссионерской миссией сначала к хазарам, а затем в Великую Моравию. Князь Ростислав просил прислать учителей, которые могли бы проповедовать на понятном народу языке. Для этого Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку — глаголицу (впоследствии появилась кириллица, названная в честь Кирилла), перевели богослужебные книги и начали обучать людей грамоте и христианской вере.
Их деятельность вызвала недовольство у немецкого духовенства, считавшего, что богослужение возможно только на трёх языках — латинском, греческом и еврейском. Несмотря на обвинения в ереси, братья смогли отстоять своё право проводить службы на славянском языке перед Папой Римским.
Народные приметы на 24 мая
Сморчки уходят — скоро появятся белые грибы.
Туман с утра — к дождливому лету.
Кошка спит на спине — к тёплой или жаркой погоде; прячет мордочку — к непогоде.
Дождь в этот день — лето будет влажным.
Багровый восход солнца — лето обещает быть жарким.
Лошадь трясёт гривой — скоро пойдёт дождь.
Фазан садится на деревья с вечера — ночь будет сухой и тихой.
Что не рекомендуется делать
Не проводят полевых работ, чтобы не накликать град.
Незамужним женщинам не советуют подметать пол — примета говорит, что это может оттолкнуть жениха.
Не начинают новые дела — считается, что они обречены на неудачу.
Не покупают новые вещи — по поверью, они быстро выйдут из строя.
Именинники 24 мая
В этот день именины отмечают: Кирилл, Константин, Ростислав, Александр, Михаил, Евдокия, Ефросинья, Александра, Клавдия, Кристина, Матрёна и Юлия.
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