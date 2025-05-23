Веник под запретом: народные приметы и традиции на 24 мая

Православные верующие 24 мая отмечают день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В народе этот день также называют Мефодиев или Мокий Мокрый, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Братья Кирилл и Мефодий родились в городе Солунь (нынешние Салоники, Греция). Они вошли в историю как просветители славян, создатели славянской азбуки и проповедники христианства среди славянских народов.

Кирилл, в миру Константин, был известен своим умом и тягой к знаниям. Он получил блестящее образование в Константинополе, изучая философию, риторику, грамматику и другие науки. Его старший брат Мефодий сначала выбрал военную карьеру, но позже ушёл в монастырь и стал монахом.

В IX веке братьев направили с миссионерской миссией сначала к хазарам, а затем в Великую Моравию. Князь Ростислав просил прислать учителей, которые могли бы проповедовать на понятном народу языке. Для этого Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку — глаголицу (впоследствии появилась кириллица, названная в честь Кирилла), перевели богослужебные книги и начали обучать людей грамоте и христианской вере.

Их деятельность вызвала недовольство у немецкого духовенства, считавшего, что богослужение возможно только на трёх языках — латинском, греческом и еврейском. Несмотря на обвинения в ереси, братья смогли отстоять своё право проводить службы на славянском языке перед Папой Римским.

Народные приметы на 24 мая

Сморчки уходят — скоро появятся белые грибы.

Туман с утра — к дождливому лету.

Кошка спит на спине — к тёплой или жаркой погоде; прячет мордочку — к непогоде.

Дождь в этот день — лето будет влажным.

Багровый восход солнца — лето обещает быть жарким.

Лошадь трясёт гривой — скоро пойдёт дождь.

Фазан садится на деревья с вечера — ночь будет сухой и тихой.

Что не рекомендуется делать

Не проводят полевых работ, чтобы не накликать град.

Незамужним женщинам не советуют подметать пол — примета говорит, что это может оттолкнуть жениха.

Не начинают новые дела — считается, что они обречены на неудачу.

Не покупают новые вещи — по поверью, они быстро выйдут из строя.

Именинники 24 мая

В этот день именины отмечают: Кирилл, Константин, Ростислав, Александр, Михаил, Евдокия, Ефросинья, Александра, Клавдия, Кристина, Матрёна и Юлия.