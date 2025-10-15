Среда, 15 октября, 2025
4 C
Рязань
Общество

Венера и Гетта: названы популярные и редкие имена новорожденных сентября 2025 года

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Рязанский ЗАГС опубликовал популярные и редкие имена, которые давали новорожденным в сентябре 2025 года.

Самыми популярными именами для девочек стали: Анна, Варвара, Ева, Мария, ими назвали 13 новорожденных. В сентябре стало на 12 больше Екатерин и Софий. Десяти девочкам дали имена Алиса и Валерия.

Среди мальчиков наиболее популярно имя Михаил, им назвали 21 ребенка. Дмитрием нарекли 14 детей, Артемом — 13, Кириллом — 12. Девять новорожденных назвали Александром и Даниилом, восемь — Максимом.

Самые редкие и необычные имена для девочек в сентябре стали: Венера, Гетта, Зоя, Лея, Нюша, Пелагея, Рубина, Стефания, Эвелина, Ясна.

Среди мальчиков к редким отнесли имена: Гордей, Мирослав, Назар, Роберт, Семён.

