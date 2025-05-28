Велосипедист врезался в фуру в Рязанской области

В деревне Новиково Скопинского района 28 мая велосипедист врезался в фуру. Об этом сообщает госавтоинспекция Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 16:40. По информации ГАИ, 55-летний мужчина не справился с управлением велосипеда и столкнулся с фурой «Скания» с полуприцепом, за рулем которой был 45-летний водитель.

В результате происшествия велосипедисту потребовалась медицинская помощь. Проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.