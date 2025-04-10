Велодорожки создадут в Рязани и ограничат движение электросамокатов

В историческом центре Рязани планируют ограничивать скорость передвижения на электросамокатах до 15 км/ч. Об этом сообщает «МедиаРязань» со ссылкой на заседание комитета по вопросам местного самоуправления Рязанской городской Думы.

На арендованных самокатах нельзя будет разогнаться быстрее чем 15 км/ч. Во всех городских парках и скверах, кроме Лесопарка, ЦПКиО и части Лыбедского бульвара, хотят ввести полный запрет на передвижение на электросамокатах. На территориях весной установят соответствующие дорожные знаки.

На улицах Московское шоссе, улицы Интернациональная, Зубковой, Советской Армии, Касимовское шоссе, проезд Речников, а также дорога, параллельная Окскому шоссе, с выходом на проезд Речников планируют разработать и создать велодорожки.

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На тротуарах города могут выделить отдельные полосы для движения СИМ (средство индивидуальной мобильности). Такие полосы уже указаны в проектной документации по капремонту Московского шоссе и улицы Зубковой.

В Рязани введут площадки для парковки велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Рязанцы должны будут оставлять СИМ на площадках для парковки, границы которых обозначат разметкой и соответствующими указателями.

Сервисам доставки «Яндекс Еда» и «Самокат» направлены письма с просьбой проинформировать курьеров о порядке размещения СИМ, перечне зон ограничения скорости и запрета движения СИМ в Рязани.

Ранее в Рязани начали устанавливать дорожные знаки, запрещающие движение электросамокатов в ряде общественных зон. Это сделано для повышения безопасности и комфорта пешеходов.