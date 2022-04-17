Великий понедельник 2022: что нельзя и нужно делать 18 апреля

В этом году православные христиане встречают Великий понедельник, первый день Страстной седмицы 18 апреля. В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет. Его страдания стали прообразом страданий Спасителя. Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов веры и благочестия, а только лицемерную тень. Подобна бесплодной, засохшей смоковнице всякая душа, не приносящая плодов духовных — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Традиции и запреты Великого понедельника

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В Страстную седмицу особенно усиливается пост. Под сильным запретом – молочные и мясные продукты. Нельзя есть рыбу, пить вино.

Православным христианам важно помнить, что под запретом не только продукты животного происхождения, но и развлечения. Важно отказаться от шумных посиделок и встреч, посвятить себя молитве и подготовке к Пасхе.

В течение дня употребляли каши, фрукты, овощи, грибы, орехи и мед.

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На ужине можно было собираться с близкими, но за столом сохранялась спокойная и тихая атмосфера. Какие-либо игры и песни исключались. В гости никого не звали.

Запрещалось отмечать в Великий понедельник дни рождения, свадьбы, проводить иные торжества.

Народные приметы Великого понедельника

Тёплый и солнечный день сулит богатый урожай;

Если на Великий понедельник стоят холода – долго непогода не продлится;

Облака сулят дождливое лето;

У берёзы много сока – к частым осадкам;