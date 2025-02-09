«Великие перемены начнутся тогда, когда Россия останется совсем одна». Сбываются пророчества преподобного Серафима Саровского

В августе 2023 года РПЦ отметила 120 лет со дня обретения мощей одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим, в миру Прохор Исидорович Мошнин, был иеромонахом Саровского монастыря. Жил он на рубеже XVIII и XIX веков. Преподобный Серафим родился Курске, на весь православный мир он прославился своей подвижнической жизнью. Его мощи были обретены летом 1903 года в Сарове, а 1 августа того же года состоялось торжественное открытие для всеобщего поклонения. В 1991 году мощи были перенесены в Москву. Сейчас они находятся в Серафимо-Дивеевском монастыре.

Что же пророчил этот великий русский подвижник России? Какие его предсказания сбылись, а какие продолжают сбываться? Самые важные пророчества святого публикует news.ru.

Как Серафим Саровский получил дар предвидения

В детстве Прохору Мошнину дважды угрожала смерть. В семилетнем возрасте он упал с колокольни, но чудом избежал серьёзных травм. Спустя три года его постигла тяжёлая болезнь. Однажды во сне ему явилась Дева Мария, мальчику она обещала исцеление. Вскоре после этого мимо дома Прохора проходил крестный ход. Мать вынесла больного сына и приложила к иконе «Знамение Пресвятой Богородицы», после чего мальчик начал выздоравливать.

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Уже в ранние годы Серафим Саровский встал на путь служения Богу. По преданию, дар видеть будущее и исцелять людей был дарован ему в обмен на жизнь аскета в лесу и обет молчания, данный в 15 лет. В 17 лет будущий святой принял окончательное решение оставить мирскую жизнь и посвятить себя монашеству.

Многие верующие обращаются к нему с молитвами об исцелении и помощи. Преподобный Серафим оставил после себя множество пророчеств. Согласно легенде, даже сам император Александр I посещал старца и записывал его предсказания о судьбе России и её народа.

Предсказания Серафима Саровского о современной России

Значимая часть пророчеств преподобного Серафима Саровского относится к России XXI веке. Святой предвидел воссоединение славянского мира, центром которого станет Россия. Он также говорил о «глобальной войне», в которой народ сможет одержать победу только благодаря объединению.

— Россию невидимая рука вовлекла в стихийный круговорот невероятного страдания: события — одно страшнее другого, преступления, имени которым нет на обыкновенном языке, хаос мыслей, чувств, настроений — и над всем торжествующее царство ненависти, нечеловеческой злобы и общей мук, — говорил преподобный Серафим, предрекая тяжёлые испытания для страны.

Преподобный Серафим Саровский предсказывал, что великие перемены в России начнутся тогда, когда она окажется совсем одна. Однако теплилась в его словах надежда, ведь все тяготы, которые придётся пережить русскому народу, будут щедро вознаграждены. Святой уверял, что Россия сохранит благочестие и защиту Бога. Правда, для этого нужно сплотиться под православным знаменем:

— После века безбожия люди должны покаяться и вернуться в православие. Если не сделают этого, обрушатся на них страдания, — гласит одно из пророчеств преподобного.

Серафим Саровский полагал, что в XXI веке в тех странах, где не сохранится православие, воцарится Антихрист. Именно это станет причиной многочисленных военных противостояний, которые растянутся на десятки лет. Часто святой, беседуя с монахами, затрагивал тему конца света, однако избегал называть конкретные даты, утверждая, что точное время неизвестно даже «ангелам небесным». Вместе с тем, он выражал уверенность в том, что Россия сможет просуществовать долгие века, если русский народ сохранит верность своим традициям и устоям.

— Исправимся — да Господь нас помилует! Возлюбим Церковь Святую и Православную, возлюбим веру, как наше твердое и благодатное ограждение; да будут правда нам в броню и благочестие — в щит спасения. Ими Россия будет славна, крепка и необорима, и врата адовы не одолеют нас, — такие слова Серафима Саровского передали монахи.

Какие пророчества Серафима Саровского сбылись?

Многие пророчества Саровского, которые он оставил при жизни, в итоге сбылись. Например, преподобный Саровский предсказал свержение монархии. Но первое предупреждение святой оставлял на годы правления Александра II. Тогда действительно произошло несколько покушений, в итоге он погиб от террористических действий народовольцев.

Преподобный Серафим Саровский прошёл все этапы монашеского подвига: столпничество, молчальничество, затвор и старчество. В 1833 году он мирно скончался во время молитвы на коленях перед иконой Богородицы «Умиление». О своей кончине он знал заранее. В возрасте 72 лет, почувствовав крайнее истощение, он часто говорил людям: «Мы с тобою более не увидимся».