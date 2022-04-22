Великая суббота 23 апреля: народные приметы, что нельзя и нужно делать

Последний день перед Пасхой называют Великой субботой. Есть у этого дня и другие названия: Страстная суббота, Тихая суббота. Красильная суббота. Согласно библейскому сюжету, распятие Христа произошло в пятницу. В субботу его тело пролежало в гробнице. Скорбью близких людей и гроба Спасителя была тяжёлой, однако всё вокруг замерло в ожидании чудесного воскресения Христова.

- Реклама -

Традиционно в этот день люди готовятся к светлому празднику Пасхи: освящают в храмах яйца и куличи, много молятся. Принято подавать милостыню нуждающимся, никому не отказывать в помощи.

В этом году Великая суббота приходится на 23 апреля. Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Великой субботы 23 апреля

В Тихую субботу ни в коем случае нельзя предаваться веселью, устраивать шумные вечеринки, закатывать праздники. Верующему христианину положено сегодня много молиться.

- Реклама -

23 апреля положено держать строгий пост. Перед Пасхой нельзя ни в коем случае есть мясные, молочные и рыбные блюда. Однако запрета на их приготовления нет. В целом субботний день можно посвятить усердной подготовке в светлому воскресенью.

Не стоит сегодня проводить генеральную уборку, заниматься ремонтом. Возобновить домашние занятия стоит после Светлой седмицы.

С глубокой старины считается, что в ночь с Великой субботы на Пасху нужно бодрствовать, посетить храм, молиться. По народным поверьям, это принесёт крепкое здоровье и избавление от болезней, удачу в той или иной сфере деятельности, счастье в любви.

Постарайтесь простить своих обидчиков и попросить прощения у тех, кого вы обидели, кто имеет обиду на вас.

Народные приметы 23 апреля

Если в ночь на Великую субботу приснился усопший родственник, стоит ждать успехов в делах;

Тёплый и солнечный день сулит погожее лето;

Солнце в туманной дымке — к хорошему урожаю хлеба;

Маленькие молодые паучки появились к теплу;

Холодный и пасмурный день сулит дождливое лето.

Смотрите также: