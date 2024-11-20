Среда, 20 ноября, 2024
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Ведущий рассказал, что удивило его на похоронах солиста «На-На» Левкина

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Похороны эка-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, состоявшиеся во вторник на Троекуровском кладбище, отличались трогательной атмосферой, рассказал ведущий траурного мероприятия, пишет «МК».

По его словам, в этом зале прощались со многими звездами, но такое трогательное прощание он видит впервые.

«На звездные похороны происходящее и правда было не похоже», – говорится в публикации.

Так, поклонники Левкина смогли лично выразить соболезнование вдове артиста и обнять женщину.

Кроме того, в зале звучали песни Левкина, поклонники музыканта включали фонарики на телефонах, аплодировали и подпевали.

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