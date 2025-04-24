Телеведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова примет участие в новом реалити-проекте телеканала ТНТ «Мастер игры» (16+). Об этом сообщила пресс-служба канала.

Журналистка, известная своими репортажами с крупнейших спортивных событий, решила попробовать силы в психологической игре, где главным оружием становятся логика, интуиция и стратегическое мышление.

По условиям проекта, 22 участника заселяются на виллу в Марокко. В течение нескольких недель они будут выполнять задания, зарабатывать общий призовой фонд и голосовать за выбывание соперников. При этом трое игроков — «тёмные» — ведут скрытую игру, устраняя участников и маскируя свою роль. Их задача — остаться незамеченными как можно дольше. Остальные игроки, «светлые», должны объединяться, чтобы вычислить предателей.

Реклама

«Я привыкла к динамике и адреналину в работе, но в этом шоу важно другое — кто умеет просчитывать действия других и оставаться на шаг впереди. Здесь ты не можешь до конца доверять даже тем, кто кажется союзником», — прокомментировала своё участие Камиля Харисова.

Шоу обещает стать одним из самых обсуждаемых проектов сезона. В числе участников — актёры, блогеры, продюсеры, участники «Битвы экстрасенсов», а также представители известных фамилий. За ходом игры будет следить «Мастер» — актёр Юрий Колокольников. Особую роль сыграет «джокер», которого сыграет Филипп Киркоров. Его появление может в любой момент изменить расклад сил в проекте.

Премьера шоу «Мастер игры» состоится в эфире ТНТ в ближайшее время.

Ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова стала участницей реалити-шоу ТНТ «Мастер игры». Фото: ТНТ