«Ведомости»: Путин в юности снимался в кино в качестве каскадера

Президент Владимир Путин в юности принимал участие в съемках фильмов в качестве каскадера, пишут « Ведомости ».

По данным газеты, это следует из подписи к фотографии в центре единоборств в Петербургском государственном морском техническом университете.

Как уточнило издание, будущий глава государства участвовал в съемках в 1970-х годах вместе с друзьями из секции единоборств. Он посетил центр в воскресенье. Там представлены кадры, на которых запечатлен президент, его тренер Анатолий Рахлин и другие единоборцы.

Путин ранее подчеркивал, что до сих пор дружит с людьми, с которыми занимался дзюдо.