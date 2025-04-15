«Ведьма по крови»: 5 признаков, что вы унаследовали дар от предков

Иногда мы даже не подозреваем, что внутри нас скрываются зачатки настоящей ведьмы. Портал theday.ru рассказал, как можно распознать в себе магические способности, передающиеся через поколения.

Сегодня мы живём в бешеном ритме и не всегда замечаем знаки, которые подкидывает нам судьба. А ведь именно они могут предупредить об опасности, подсказать ответ на волнующий вопрос или даже раскрыть в нас то, о чём мы раньше не догадывались.

Например, вы никогда не задумывались, что обладаете магическим даром? Возможно, он передался вам от прабабушки, которая когда-то помогала людям, а вы просто об этом не знали?

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Считается, что среди нас живут и белые, и чёрные ведьмы. Белые используют свои способности во благо, а чёрные — ради собственной выгоды. Нередко белыми ведьмами становятся по наследству, поэтому присмотритесь к себе — вдруг вы одна из них?

1. Вам часто снятся вещие сны

Если вы видите сны, события которых позже сбываются — это один из главных признаков ведьминского дара. Возможно, вам снятся апокалиптические сюжеты или умершие люди, которые в реальности живы? Попробуйте запоминать свои сны — в них может скрываться ключ к развитию ваших способностей к ясновидению. Главное — не пугаться, а научиться использовать этот дар мудро и во благо.

2. Вы склонны собирать разные вещи

Старое платье, ракушки с моря, обрывки ткани, перья птиц, чеки — всё это может неожиданно оказаться у вас дома. Такое «собирание» — частый признак у потомственных ведьм. Эти предметы могут служить не только напоминаниями о прошлом, но и своеобразными инструментами в обрядах и ритуалах.

Особое внимание стоит обратить на серебро — будь то украшения или столовые приборы. Считается, что этот металл особенно близок ведьмам, ведь он напоминает им свет Луны. Если вы особенно любите серебро — это тоже не случайно.

3. У вас особая связь с животными

Если вы с лёгкостью находите общий язык с животными, не боитесь уличных собак, а кошки сами идут к вам на руки — возможно, у вас особый дар. Многие ведьмы чувствуют энергетическую связь с животными: они словно «заряжают» вас своей энергией, а вы — отдаёте её миру. Такая связь — ещё один знак того, что вы не случайны в этом мире.

4. Вас тянет к звёздам и Вселенной

Если вы часто задумываетесь о строении Вселенной, любите смотреть на звёздное небо, интересуетесь космосом и астрологией — возможно, вы обладаете глубоким внутренним знанием. Многие ведьмы чувствуют особую связь с небесными телами, ведь энергия планет и Луны помогает им управлять своими силами.

Особенно обратите внимание на своё самочувствие в полнолуние: если у вас учащается пульс и вы чувствуете прилив энергии, значит, вы особенно чувствительны к лунным циклам. Главное — направить эту силу в созидательное русло.

5. Вы чувствуете себя дома на природе

Настоящая ведьма черпает силы в природе. Леса, рощи, сады — её родная стихия. После прогулки на свежем воздухе вы чувствуете внутренний покой, а ваши чувства — зрение, слух, обоняние — обостряются. Вас не пугает ни дождь, ни мороз, вы находите гармонию в любом времени года.

Многие отмечают, что могут даже чувствовать запах снега — редкий, но по-настоящему магический дар.

Если вы узнали себя хотя бы в нескольких пунктах — не спешите отмахиваться. Возможно, в вас действительно живёт сила ваших предков. Главное — принять её с благодарностью и использовать во благо.